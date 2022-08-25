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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Караваев назвал причину, по которой «Зениту» тяжело даются игры с аутсайдерами

 
25 Августа 2022 • 11:37 Комментировать
Урал
...
Зенит
28.08 13:00

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился мнением о том, почему петербуржцам тяжело даются игры против аутсайдеров чемпионата.

По мнению футболиста, команды из нижней части турнирной таблицы обороняются большим числом игроков, поэтому им непросто забить.

«Вообще, со всеми соперниками тяжело играть. Так как им нужны очки, нужно выбираться, они обороняются большим количеством футболистов», — заявил Караваев на брифинге в четверг.

Напомним, что свой следующий матч «Зенит» проведёт 28 августа в гостях против 15-й команды лиги «Урала». Начало — в 13:00 по московскому времени.

В текущем сезоне защитник провёл в РПЛ один матч, не отметившись в нём результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Вячеслав Караваев
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УРАЛ ЗЕНИТ
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