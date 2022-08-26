Иванов – о судье, которого назвал козлом: Дать Панину второй шанс? А почему я должен это делать?»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможное возвращение в Российскую премьер-лигу арбитра Игоря Панина, которого судейский комитет дисквалифицировал в прошлом сезоне. Напомним, что после матча 23 тура прошлого розыгрыша РПЛ против ЦСКА, Иванов назвал Панина козлом, обвинив его в нескольких ошибках.

«Дать Панину второй шанс? А почему я должен это делать? Есть судейский комитет – он и решит», – цитирует Иванова Sport 24.

Напомним, что «Урал» недавно сменил главного тренера, назначив вместо Игоря Шалимова экс-наставника ЦСКА Виктора Ганчаренко. Клуб пока идёт в зоне вылета.