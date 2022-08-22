Трошечкин: «Если «Зенит» не наберёт ход, ЦСКА может навязать ему борьбу»

Хавбек грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин назвал главного конкурента петербургского «Зенита» в борьбе за чемпионство. По мнению полузащитника, навязать борьбу «сине-бело-голубым» может московский ЦСКА. Об этом игрок сказал в интервью Sport 24.

На вопрос о том, кто может навязать команде Сергея Семака борьбу за первое место, Трошечкин ответил: «В первую очередь, «Зенит» сам себе. Если они не наберут ход, то, наверное, ЦСКА. Они довольно крепко выглядят».

Напомним, что в эти выходные «Зенит» забрался на вершину турнирной таблицы РПЛ, обогнав московский «Спартак». «Красно-белые» сейчас идут на втором месте, имея в активе столько же очков, сколько у ЦСКА.