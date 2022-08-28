Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о том, как екатеринбуржцам противостоять «Зениту» в матче 7-го тура РПЛ.

«Я думаю, в этом матче не нужно глубоко отходить. Необходимо всей командой навязывать прессинг в центре поля, чтобы потом при подборе мяча проводить быстрые атаки. «Торпедо» в прошлом туре просто село во вратарскую, этого делать ни в коем случае нельзя, потому что всё равно где-то забьют. Нужно более активно атаковать соперника с мячом сразу, перекрывать все зоны. Если появятся разрывы, то у «Зенита» будут хорошие шансы», — сказал Тарханов.

Встреча между «Уралом», который идёт на предпоследнем 15-м месте турнирной таблицы РПЛ с одним очком в своём активе, и «Зенитом» состоится сегодня, 28 августа, в Екатеринбурге. Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.