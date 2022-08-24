В «Зените» опровергли интерес к Коваленко

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном переходе в питерский клуб 19-летнего полузащитника «Сочи» Александра Коваленко, который текущий сезон проводит в составе «Крыльев Советов» на правах аренды.

«Правда ли, что «Зенит» намерен приобрести Александра Коваленко? Нет», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за самарцев шесть матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 500 тысяч евро.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 28 августа против «Урала». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.