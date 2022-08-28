Малком оформил дубль, «Зенит» потратил 10 минут на разгром «Урала»

Ход матча седьмого тура Премьер-лиги между «Уралом» и «Зенитом» кардинально изменился всего за 10 минут второго тайма. Чемпионы прошлого сезона забили в ворота аутсайдера сразу три гола подряд и наверняка уже не упустят перевес.

На 50-й минуте Малком добавил мяч в сетку после удара Далера Кузяева, а вскоре Андрей Мостовой хладнокровно замкнул прострел Вендела с левого фланга. На 60-й минуте Малком убежал от опекуна, ворвался в штрафную и сделал счет разгромным.

На эту минуту «Зенит» возвращает себе первое место, набирая 17 очков. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.