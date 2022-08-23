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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент уверен, что Чистяков сможет вернуться в стартовый состав «Зенита»

 
23 Августа 2022 • 15:12 Комментировать
Урал
...
Зенит
28.08 13:00

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем 28-летнего футболиста.

Талаев заявил, что в летнее трансферное окно предложений от других клубов Чистякову не поступало, исключив вероятность ухода игрока из питерского клуба.

«Зачем ему уходить из команды, которая является лидером нашего чемпионата и где он — боевая единица. То, что он сейчас не играет, то он просто заболел, потерял место в составе. Сейчас заберёт его обратно», — цитирует агента Legalbet.ru.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в двух матчах своей команды, не отметившись в них результативными действиями. Действующий контракт игрока сборной России с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Трансферы футбола - лето 2022
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УРАЛ ЗЕНИТ
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