Тренер вратарей «Зенита» про Ивана: «Интересный парень»

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков рассказал о текущем состоянии бразильского вратаря «сине-бело-голубых» Ивана Куарезмы, который пополнил состав петербуржцев нынешним летом.

«Как Иван смотрится на тренировках? Неплохо. Набирает, с каждым днём смотрится всё лучше и лучше. Интересный парень», — цитирует Бирюкова «Матч ТВ».

Также специалист отметил общительность новобранца «Зенита», который, по словам Бирюкова, уже подсказывает партнёрам по-русски.

Напомним, что Иван перешёл в петербургский клуб из «Коринтианса» на правах аренды, рассчитанной до лета следующего года, но пока не провёл за «Зенит» ни одной официальной встречи.