Малком, Вендел и Сергеев - в стартовом составе «Зенита» на матч с «Уралом»

Около часа остается до начала поединка между екатеринбургским «Уралом» и петербургским «Зенитом» в рамках седьмого тура Премьер-лиги. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на матч.

Хозяева сделали ставку на таких игроков: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Подберёзкин, Юшин, Бикфалви, Каштанов.

С первых минут за «сине-бело-голубых» сыграют следующие футболисты: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.

Перед этим матчем хозяева занимают предпоследнее место в турнирной таблице, а гости располагаются на второй строчке.

Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.