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Малком, Вендел и Сергеев - в стартовом составе «Зенита» на матч с «Уралом»

 
28 Августа 2022 • 12:03 Комментировать
Урал
...
Зенит
Через 0 ч. 27 мин.

Около часа остается до начала поединка между екатеринбургским «Уралом» и петербургским «Зенитом» в рамках седьмого тура Премьер-лиги. Тренерские штабы команд определились со стартовыми составами на матч.

Хозяева сделали ставку на таких игроков: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Бевеев, Эмерсон, Газинский, Подберёзкин, Юшин, Бикфалви, Каштанов.

С первых минут за «сине-бело-голубых» сыграют следующие футболисты: Кержаков, Караваев, Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.

Перед этим матчем хозяева занимают предпоследнее место в турнирной таблице, а гости располагаются на второй строчке.

Текстовая трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

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УРАЛ ЗЕНИТ
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28.08  13:00 Урал ... Зенит
28.08  15:00 Локомотив Москва ... Оренбург 1.83 3.75 4.20
28.08  17:30 Торпедо Москва ... Краснодар
28.08  19:45 Ростов ... ЦСКА Москва 2.75 3.50 2.45
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Малком, Вендел и Сергеев - в стартовом составе «Зенита» на матч с «Уралом»
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