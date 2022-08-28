Вендел: «В раздевалке внимательно выслушали тренера»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» взял дежурные три очка, но дались они команде не так-то просто - как и «Спартак» в Воронеже, в первом тайме фаворит не мог найти подход к воротам хозяев поля и разыгрался лишь во втором тайме, забив четыре мяча.

Своим мнением об итогах игры поделился полузащитник питерского клуба Вендел. Он считает, что во второй половине игры футболисты начали внимательнее относиться к идеям и наставлениям тренера, и это сразу же дало результат.

- Любой успех достигается тяжелой работой — нельзя расслабляться и терять концентрацию, ведь можно совершить ошибку, исправить которую будет очень сложно. В первом тайме нам удавалось немногое, но в раздевалке мы внимательно выслушали главного тренера и после перерыва сделали именно то, о чем он просил, - цитирует футболиста официальный сайт клуба.

В следующем, восьмом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Зенит» сразится с московским «Спартаком».