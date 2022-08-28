«Зенит» снова забил «Уралу», отличился Родригао

«Зенит» продолжает крушить оборону «Урала» в матче седьмого тура Премьер-лиги. После успешной десятиминутки в начале второго тайма, когда отличились Малком (дважды) и Андрей Мостовой, коллектив Сергея Семака снова отличился. На 72-й минуте был разыгран угловой, после навеса в гущу игроков мяч отскочил от Деяна Ловрена, и Родригао в окружении нескольких соперников забил уже четвёртый гол в матче - 4:0.

Добавим, что первый тайм был безголевым. «Зенит» набирает 17 очков, что позволяет ему вернуться на первое место, у уральцев в активе всего один пункт. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.