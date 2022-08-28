Веденеев: «Связи в атаке у «Зенита» ещё не налажены»

В седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги питерский «Зенит» взял дежурные три очка, но дались они команде не так-то просто - как и «Спартак» в Воронеже, в первом тайме фаворит не мог найти подход к воротам хозяев поля и разыгрался лишь во втором тайме, забив четыре мяча. Бывший футболист клуба Сергей Веденеев поделился своим видением ситуации - он считает, что «Зенит» еще не отладил игровые связи.

- Счет открыли только во втором тайме, потому что в такое время никто никогда хорошо не играет. Слишком рано, плюс перелет, да и связи в атаке у «Зенита», я считаю, до сих пор не наиграны. А соперник был свежий, поэтому какое-то время не допускал ошибок. Потом усталость накапливается, начинаются ошибки одна за другой, - цитирует Веденеева издание «Спорт-Экспресс».

В следующем, восьмом туре чемпионата российской Премьер-лиги «Зенит» сразится с московским «Спартаком».