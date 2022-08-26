Семак рассказал о своём уходе из ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об уходе из ЦСКА в 2005 году в «ПСЖ».

Семак заявил, что его никто не выгонял из «армейского» клуба, за который он выступал на протяжении 10 лет (1994-2004). Также он признался, что не стал бы сейчас менять своё решение.

«Я бы точно ничего не сделал по-другому. Всё было абсолютно правильно и гармонично. 100 процентов. ЦСКА обновлялся, и мне нужно было делать шаг в какую-то сторону. И я его сделал», — цитирует Семака Sport24.

Напомним, что в составе ЦСКА полузащитник выиграл чемпионат России в 2003 году, а также Кубок и Суперкубок страны. После «армейской» команды, футболист выступал за «ПСЖ», ФК «Москва», «Рубин» и «Зенит».