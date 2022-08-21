«Зенит» готов купить нового легионера за пять миллионов евро

Перспективный полузащитник Оскар Глух, выступающий в чемпионате Израиля за «Маккаби» (Тель-Авив), может продолжить карьеру в российском чемпионате.

Согласно сведениям журналистов Sport5, заинтересованность в трансфере игрока проявляет петербургский «Зенит». Руководство «сине-бело-голубых» готово заплатить пять миллионов евро за переход 18-летнего исполнителя. В свою очередь «Маккаби» настаивает на сумме в размере шести миллионов.

Глух является воспитанником академии клуба из Тель-Авива. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Оскара составляет 500 тысяч евро.