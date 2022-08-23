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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Из «Спартака» в «Зенит» перешёл молодой защитник официально

 
23 Августа 2022 • 16:25 Комментировать

«Зенит» объявил о переходе в свои ряды 18-летнего защитника Дамира Шахтдинова. 18-летний футболист поставил подписи на страницах трудового соглашения, рассчитанного на два года.

Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, за Дамира Шахтдинова «Зенит» заплатил «Спартаку» 34 тысячи евро.

Дамир Шахтдинов является воспитанником академии «Спартака». Он выступал за юношеские и молодёжные команды московского клуба. За первую же команду «красно-белых» Шахтдинов не играл.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Лидируют питерцы в РПЛ и после шести сыгранных туров нового чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
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