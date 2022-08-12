Булыкин требует срочных мер от руководства «Локомотива»

Московский «Локомотив» выдал свой худший старт сезона в РПЛ с 2006 года, в четырех матчах команда набрала лишь два очка, попутно проиграв «Зениту» с впечатляющим счетом 0:5. Бывший футболист клуба Дмитрий Булыкин считает, что руководству клуба пора срочно что-то менять в этой ситуации.

Иначе, уверен он, команда может и не выкарабкаться из подвала турнирной таблицы, куда «Локомотив» погружается в компании других неудачников сезона, вроде «Торпедо» и «Урала».

- То, что немецкая система вряд ли будет работать в России, думаю, уже все убедились. Нужно срочно что-то делать с командой, иначе сезон может закончиться плачевно. Менять что-то в «Локомотиве» надо уже перед ближайшей игрой с «Крыльями Советов», - цитирует Булыкина Metaratings.ru.