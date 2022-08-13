​В «Локомотиве» заявили о кредите доверия к Циннбауэру, несмотря на результаты

«Локомотив» в пяти прошедших играх нового сезона Российской премьер-лиги трижды сыграл вничью и дважды проиграл. Общий счёт этих пяти матчей – 4:12.

Фанаты «Локомотива» возмущены результатами и уже призывают руководителей клуба к активным действиям в кадровом плане. Впрочем, Владимир Леонченко, занимающий должность генерального директора «железнодорожников», не торопится с кардинальными шагами.

«Нас не утраивает ни игра, ни результат. Будем стараться исправлять ситуацию. Кредит доверия к тренерам? Если мы не сообщили об отставках, значит он есть», - рассказал Леонченко журналистам после ничьей «Локомотива» и «Крыльями Советов» (1:1).