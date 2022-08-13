Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев в интервью«Евро-футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча между «железнодорожниками» и «Крыльями Советов», а также поделился мнением о Йозефе Циннбауэре.

- Какие у вас ожидания от игры? Считаете ли «Локомотив» явным фаворитом?

- Мы рисуем картину предстоящего матча исходя из увиденного в предыдущих турах. Откровенно говоря, «Локомотив» в предыдущих матчах выглядел явно неубедительно. Команде явно не хватает запаса работоспособности. Это одна из главных причин негативных результатов. «Локомотив» не играет на том скоростном режиме, который был присущ этой команде в предыдущие годы. Им не хватает выносливости. Это важный по футбольным меркам компонент, поэтому и выстроить игру командную сложно. Они пытаются сделать что-то индивидуально, но против командных коллективов это не приносит своих плодов. Отсюда и плачевные результаты, которые подтверждаются игровым качеством.

«Крылья Советов» - одна из играющих команд. Это команда, на которую хочется смотреть. Она заряжает эмоциями и своим дерзким отношением к игре. Футболисты Осинькина хорошо взаимодействуют и понимают друг друга. Ключевые игроки команды прошлого сезона покинули клуб. И «Крыльям» сейчас не просто даётся результат. Но качество игры и игровой почерк подкупают. Думаю, их ждут лучшие результаты впереди.

Наверное, «Локомотив» прибавит. Какие-то выводы они уже должны сделать. При своих зрителях они должны продемонстрировать что-то новое. Но мне видится, что матч будет очень трудным. Жду бескомпромиссный интересный поединок.

- В случае поражения «Локомотива», матч может стать для Циннбауэра одним из последних во главе «железнодорожников»?

- А это уже не играет никакой роли. Мне видится, что сложно им тут работать. Тяжело сказать, хорошие специалисты это или плохие. Но на протяжении уже долго времени я не вижу никаких предпосылок к улучшению. Четкого представления о том, как играет эта команда, нет. Как она играет в обороне, как действует в атаке. Атака вселяет надежду лишь за счёт индивидуальных проявлений. Я не особо верю в Циннбауэра. В целом направление взято неправильное. Большинство легионеров ушло, поэтому вся вертикаль подготовки должна строится из людей, которые знают именно российский футбол. Те, кто знает, например, детский «Локомотив». Думаю, что ближайшее будущее у нас за российскими специалистами.

- То есть ваш прогноз, что Циннбауэр не доработает сезон до конца?

- Да, такое может быть. Я не вижу движения в правильном направлении.

Николай Алексеев