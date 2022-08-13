Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-защитник «Локомотива» не ждёт скорых перемен в руководстве клуба

13 Августа 2022 • 22:12 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» снова не смог победить, более того - «железнодорожники» едва ушли от поражения в поединке с самарскими «Крыльями Советов», и теперь у команды лишь три очка после пяти туров. Но, несмотря на столь неудачное начало сезона, бывший защитник московского клуба Дмитрий Сенников не ждет скорых перемен в руководстве клуба.

- Тут дело во всей системе, не только в тренере. Я думаю, что до осени никаких изменений в руководстве не будет. Старт для «Локомотива» очень неудачный. Команда внизу турнирной таблицы, - цитирует Сенника новостное агентство ТАСС.

В шестом туре московский клуб сыграет на выезде с подмосковными «Химками».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов 2.40 3.55 2.90
окончен Зенит 2:1 ЦСКА Москва 1.55 4.50 5.60
окончен Динамо Москва 0:0 Краснодар
14.08  15:00 Химки ... Ахмат
14.08  17:30 Пари НН ... Ростов
14.08  17:30 Оренбург ... Торпедо Москва
14.08  20:00 Спартак Москва ... Сочи 1.93 3.85 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
22:33 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Ничья была бы логичным итогом»
22:21 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» - «Сочи»: прогноз на матч чемпионата России – 14 августа 2022
22:12 · Россия. Премьер-лига
Экс-защитник «Локомотива» не ждёт скорых перемен в руководстве клуба
21:50 · Россия. Премьер-лига
Уткин — о результатах «Локомотива»: Дело не в цифрах, игра ужасная
21:47 · Россия. Премьер-лига
Семшов считает бразильских игроков главным фактором победы «Зенита»
21:38 · Россия. Премьер-лига
«Выиграют с заделом в 12 очков» - Быстров не сомневается в титуле «Зенита»
21:28 · Россия. Премьер-лига
PARI: «Спартак» — фаворит матча с «Сочи» в РПЛ
21:28 · Россия. Премьер-лига
Канищев: У ЦСКА забрали чистый гол
20:59 · Россия. Первая лига
«Шинник» и «Родина» разошлись миром
20:55 · Россия. Премьер-лига
Константин Лепёхин: «ЦСКА мне понравился - для меня там есть много незнакомых фамилий» эксклюзив
20:55 · Россия. Премьер-лига
Мантуан: Совершенно точно готов играть все 90 минут
20:55 · Россия. Премьер-лига
Газзаев считает заслуженной победу «Зенита»
20:45 · Россия. Премьер-лига
Федотов посетовал на судейство
20:44 · Россия. Премьер-лига
Семшов: Не думаю, что Мантуан вытеснил Бакаева
20:39 · Россия. Премьер-лига
Семшов: ЦСКА может потрепать нервы «Зениту»
Все новости
Рекомендуем