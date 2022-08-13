Экс-защитник «Локомотива» не ждёт скорых перемен в руководстве клуба

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» снова не смог победить, более того - «железнодорожники» едва ушли от поражения в поединке с самарскими «Крыльями Советов», и теперь у команды лишь три очка после пяти туров. Но, несмотря на столь неудачное начало сезона, бывший защитник московского клуба Дмитрий Сенников не ждет скорых перемен в руководстве клуба.

- Тут дело во всей системе, не только в тренере. Я думаю, что до осени никаких изменений в руководстве не будет. Старт для «Локомотива» очень неудачный. Команда внизу турнирной таблицы, - цитирует Сенника новостное агентство ТАСС.

В шестом туре московский клуб сыграет на выезде с подмосковными «Химками».