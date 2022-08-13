​Гендиректор «Локомотива»: «Три очка в пяти турах – не повод увольнять тренера»

«Локомотив» неудачно выступает на старте нового чемпионата. В пяти прошедших играх Премьер-лиги под руководством Йозефа Циннбауэра «железнодорожники» раздобыли три зачётных балла.

Владимир Леонченко, занимающий пост генерального директора «Локомотива», ответил на вопрос о том, не является ли набор трёх очков в пяти турах поводом для увольнения Циннбауэра.

«Нет, это не повод для увольнения. Такие решения не зависят только лишь от количества очков», - высказался Леонченко в разговоре с представителями СМИ.

Следующим соперником «Локомотива» будут «Химки». Матч пройдёт в субботу, 20 августа.