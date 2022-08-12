​Селюк – о тренерах «Локомотива»: «От них пахнет немецкой цыганщиной»

Известный агент Дмитрий Селюк дал комментарий о Йозефе Циннбауэре и других немецких тренерах «Локомотива».

Селюк считает, что у футболистов московской команды нет доверия к немецким специалистами, с которыми они работают.

«Не хочу обижать цыган, но от этих немцев пахнет немецкой цыганщиной. У меня ощущение, что у них предки были из Румынии, а не из Германии. Потому что не покидает чувство, что пришли ограбить», - высказался Селюк, слова которого на своих страницах приводит Metaratings.

Напомним, что «Локомотив» провалил начальный отрезок сезона. Команда Йозефа Циннбауэра набрала только два очка в четырёх матчах, причём она проиграла «Зениту» и «Краснодару» с общим счётом 0:8.