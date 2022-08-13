Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-арбитр Федотов заявил, что «Крылья Советов» должны были перебивать пенальти в ворота «Локомотива»

13 Августа 2022 • 15:58 Комментировать
Локомотив Москва
0:1
Крылья Советов
2.45 3.55 2.80
2-й тайм

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Локомотива» в матче пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«11-метровый в ворота «Локо» назначен верно – игрок «Локомотива» отставил руку в сторону, это нарушение и желтая карточка за срыв перспективной атаки», — заявил Федотов «Чемпионату».

Эксперт отметил, что до пробития одиннадцатиметрового удара в штрафную площадь вбежал защитник «Локомотива» Тин Едвай, поэтому «Крылья» должны были перебивать пенальти.

«Локомотив» принимает «Крылья Советов» в матче пятого тура РПЛ, за прямой текстовой трансляцией вы можете следить на портале LiveResult.Ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Игорь Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 68 минута Локомотив Москва 0:1 Крылья Советов 2.45 3.55 2.80
13.08  17:00 Зенит ... ЦСКА Москва 1.57 4.50 5.30
13.08  20:00 Динамо Москва ... Краснодар
14.08  15:00 Химки ... Ахмат
14.08  17:30 Пари НН ... Ростов
14.08  17:30 Оренбург ... Торпедо Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
16:30 · Россия. Первая лига
​Тренер «Велеса» был удалён за бросок мяча в футболиста
16:23 · Россия. Премьер-лига
Агент Николсона отреагировал на слухи об интересе «Галатасарая» к игроку
16:11 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Зенит» - ЦСКА
15:59 · Россия. Первая лига
Поражение от «Уфы» стало для «Велеса» четвёртым кряду
15:58 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Федотов заявил, что «Крылья Советов» должны были перебивать пенальти в ворота «Локомотива»
15:46 · Россия. Премьер-лига
Пиняев сообщил, когда вернётся на поле
15:43 · Россия. Премьер-лига
​Мойзес – в составе ЦСКА на битву с «Зенитом»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» с «Крыльями Советов» не забивали пенальти - видео видео
15:41 · Россия. Премьер-лига
​Кержаков, Бакаев и Сергеев – в основе «Зенита» на матч с ЦСКА
15:37 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» - «Крылья Советов»: Уже два пенальти к 18-й минуте, но счёт не открыт
15:27 · Россия. Премьер-лига
Жемалетдинов рассказал, что уже приступил к тренировкам
15:17 · Россия. Премьер-лига
В «Атлетико Минейро» отреагировали на интерес «Спартака» к Рубенсу
15:16 · Россия. Премьер-лига
​Урунов хочет получить от «Спартака» по максимуму
15:05 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев заявил, у кого больше шансов на победу в матче «Спартак» - «Сочи»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Циннбауэр и дальше не намерен подстраиваться под соперника
Все новости
Рекомендуем