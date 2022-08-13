Экс-арбитр Федотов заявил, что «Крылья Советов» должны были перебивать пенальти в ворота «Локомотива»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота «Локомотива» в матче пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«11-метровый в ворота «Локо» назначен верно – игрок «Локомотива» отставил руку в сторону, это нарушение и желтая карточка за срыв перспективной атаки», — заявил Федотов «Чемпионату».

Эксперт отметил, что до пробития одиннадцатиметрового удара в штрафную площадь вбежал защитник «Локомотива» Тин Едвай, поэтому «Крылья» должны были перебивать пенальти.

«Локомотив» принимает «Крылья Советов» в матче пятого тура РПЛ, за прямой текстовой трансляцией вы можете следить на портале LiveResult.Ru.