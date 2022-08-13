Нигматуллин: «Локомотиву» придётся бороться за выживание»

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» снова не смог победить, более того - «железнодорожники» едва ушли от поражения в поединке с самарскими «Крыльями Советов», забив с не самого обязательного пенальти на последней минуте игры.

Бывший голкипер московского клуба Руслан Нигматуллин считает, что после пяти туров уже очевидно, что главной задачей команды будет не вылететь из РПЛ.

- К большому сожалению, безвыигрышная серия «Локомотива» продолжается. Пока ничего оптимистичного впереди не вижу. Сезон потерян точно. Главное — не вылететь, - цитирует Нигматуллина телеканал «Матч ТВ».

В шестом туре московский клуб сыграет на выезде с «Химками».