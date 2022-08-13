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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Глава совета директоров «Локомотива» отказался говорить о возможной отставке Циннбауэра

13 Августа 2022 • 18:28 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

После пяти сыгранных матчей нового чемпионата России «Локомотив» имеет ноль в графе побед. Команда Йозефа Циннбауэра в матчах против «Пари НН» (1:1), «Ростова» (2:2), «Зенита» (0:5), «Краснодара» (0:3) и «Крыльев Советов» (1:1) смогла положить в копилку только три очка.

После ничьей с самарской командой Александр Плутник, возглавляющий совет директоров «Локомотива», ожидаемо получил вопрос о возможной тренерской отставке. Впрочем, Плутник предпочёл не отвечать журналистам.

Следующим соперником «Локомотива» в РПЛ будут «Химки». Матч пройдёт в следующую субботу, 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Йозеф Циннбауэр Александр Плутник
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окончен Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов 2.40 3.55 2.90
окончен Зенит 2:1 ЦСКА Москва 1.55 4.50 5.60
13.08  20:00 Динамо Москва ... Краснодар
14.08  15:00 Химки ... Ахмат
14.08  17:30 Пари НН ... Ростов
14.08  17:30 Оренбург ... Торпедо Москва
14.08  20:00 Спартак Москва ... Сочи 1.93 3.85 3.65
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