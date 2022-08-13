​Глава совета директоров «Локомотива» отказался говорить о возможной отставке Циннбауэра

После пяти сыгранных матчей нового чемпионата России «Локомотив» имеет ноль в графе побед. Команда Йозефа Циннбауэра в матчах против «Пари НН» (1:1), «Ростова» (2:2), «Зенита» (0:5), «Краснодара» (0:3) и «Крыльев Советов» (1:1) смогла положить в копилку только три очка.

После ничьей с самарской командой Александр Плутник, возглавляющий совет директоров «Локомотива», ожидаемо получил вопрос о возможной тренерской отставке. Впрочем, Плутник предпочёл не отвечать журналистам.

Следующим соперником «Локомотива» в РПЛ будут «Химки». Матч пройдёт в следующую субботу, 20 августа.