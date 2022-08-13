Гришин — о матче с «Крыльями Советов»: Полтора года мы наблюдаем мучения «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Гришин прокомментировал ничью «железнодорожников» в матче пятого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Футбол был низкого качества. С приходом немецких специалистов думали, что будет атакующий футбол. Полтора года мы наблюдаем мучения железнодорожников», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что «Локомотив» в каждом матче пропускает большое количество голов, «Крылья» продали шесть игроков основного состава, а «железнодорожники» все равно с ними вничью играют.

Напомним, «Локомотив» смог зацепить одно очко в игре пятого тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1), реализовав пенальти в концовке матча.