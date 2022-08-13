Тикнизян: «Стыдно за такие результаты»

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» снова не смог победить, более того - «железнодорожники» едва ушли от поражения в поединке с самарскими «Крыльями Советов», и теперь у команды лишь три очка после пяти туров.

Полузащитник московского клуба Наир Тикнизян прокомментировал итоги игры. Он надеется, что первая победа команды в текущем сезоне уже не за горами.

- Всей команде очень стыдно за результаты, мы недобираем очки. Болельщики заслуживают большего. Если спросите, что происходит, у меня не найдется ответа на этот вопрос. Стараемся добыть первую победу, но пока не получается, - заявил футболист в эфире телеканала Матч ТВ.

В шестом туре московский клуб сыграет на выезде с подмосковными «Химками».