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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис — о матче «Локомотив» - «Крылья Советов»: «Жду хорошей игры»

13 Августа 2022 • 14:07 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
2.45 3.55 2.80
Через 0 ч. -5 мин.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о своих ожиданиях от матча пятого тура РПЛ «Локомотив» - «Крылья Советов».

Канчельскис сказал «Чемпионату» о том, что «Локомотиву» нужно реабилитироваться после того, как они пропустили восемь мячей и не забили ни одного гола в последних двух встречах, а «Крылья» показывают неплохую игру в атаке с качественной молодежью, хоть и стартовали не очень.

«Жду хорошей игры», — добавил эксперт.

«Локомотив» в матче пятого тура Российской премьер-лиги сыграет с «Крыльями Советов» на своем поле, встреча пройдет сегодня, 13 августа, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по мск. За прямой текстовой трансляцией вы можете следить на портале LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Андрей Канчельскис
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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13.08  15:00 Локомотив Москва ... Крылья Советов 2.45 3.55 2.80
13.08  17:00 Зенит ... ЦСКА Москва 1.57 4.50 5.30
13.08  20:00 Динамо Москва ... Краснодар
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