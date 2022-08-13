Канчельскис — о матче «Локомотив» - «Крылья Советов»: «Жду хорошей игры»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал о своих ожиданиях от матча пятого тура РПЛ «Локомотив» - «Крылья Советов».

Канчельскис сказал «Чемпионату» о том, что «Локомотиву» нужно реабилитироваться после того, как они пропустили восемь мячей и не забили ни одного гола в последних двух встречах, а «Крылья» показывают неплохую игру в атаке с качественной молодежью, хоть и стартовали не очень.

«Жду хорошей игры», — добавил эксперт.

«Локомотив» в матче пятого тура Российской премьер-лиги сыграет с «Крыльями Советов» на своем поле, встреча пройдет сегодня, 13 августа, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по мск. За прямой текстовой трансляцией вы можете следить на портале LiveResult.Ru.