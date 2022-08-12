Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» отреагировал на предложение полузащитника «Химок» Дениса Глушакова вернуть в «Локомотив» его и Юрия Сёмина.

«Мне приятно, что Денис помнит меня, мы с ним работали. Мне приятно, конечно… когда оценивают твою работу. А, что касается возвращения – это нереально. Я об этом никогда не думал и не думаю. Что касается Сёмина – я согласен с Денисом полностью! Вернувшись, Юрий Павлович быстро наведёт там порядок, он быстро разберётся с командой, подготовит игроков тактически и физически. Поэтому он может дать скорый результат», - сказал Наумов.

Напомним, в программе «Комент.Шоу» на YouTube Глушаков заявил, что Сёмин один в «Локомотиве» «разрулил» бы всю ситуацию и «запустил бы этот поезд». Футболист предложил, чтобы Наумов пришёл обратно, также упомянув Ольгу Смородскую.

«Железнодорожники» после четырёх туров РПЛ набрали два очка и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.