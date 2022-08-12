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Наумов отреагировал на предложение Глушакова вернуться в «Локомотив» эксклюзив

12 Августа 2022 • 16:06 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
2.40 3.55 2.85
Через 22 ч. 11 мин.

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» отреагировал на предложение полузащитника «Химок» Дениса Глушакова вернуть в «Локомотив» его и Юрия Сёмина.

«Мне приятно, что Денис помнит меня, мы с ним работали. Мне приятно, конечно… когда оценивают твою работу. А, что касается возвращения – это нереально. Я об этом никогда не думал и не думаю. Что касается Сёмина – я согласен с Денисом полностью! Вернувшись, Юрий Павлович быстро наведёт там порядок, он быстро разберётся с командой, подготовит игроков тактически и физически. Поэтому он может дать скорый результат», - сказал Наумов.  

Напомним, в программе «Комент.Шоу» на YouTube Глушаков заявил, что Сёмин один в «Локомотиве» «разрулил» бы всю ситуацию и «запустил бы этот поезд». Футболист предложил, чтобы Наумов пришёл обратно, также упомянув Ольгу Смородскую.

«Железнодорожники» после четырёх туров РПЛ набрали два очка и занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Николай Наумов Денис Глушаков РПЛ
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