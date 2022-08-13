​Фанаты «Локомотива» выступили за возвращение Сёмина

«Локомотив» проваливает стартовый отрезок чемпионата России, и болельщики уже призывают уволить с должности главного тренера команды Йозефа Циннбауэра. На субботней игре против «Крыльев Советов» поклонники «железнодорожников» также выступили за возвращение на тренерский мостик Юрия Сёмина.

«Только Сёмин Юрий Палыч», - скандировали фанаты «Локомотива», о чём рассказывает телеграм-канал «Локо Подкаст».

Напомним, что Юрий Сёмин в последний раз на сегодняшний день уходил из «Локомотива» в последний день мая 2020 года. Тогда у опытного тренера истёк срок контракта, и клуб предпочёл сделать ставку на Марко Николича.