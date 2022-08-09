«Локомотив» проваливает старт нового чемпионата России. Команда Йозефа Циннбауэра в четырёх стартовых турах смогла раздобыть всего два зачётных балла. Как следствие, «железнодорожники» располагаются в нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о звонке из «Локомотива».

«Звонили представители «Локомотива» - познакомиться хотят! Когда их чуть хвалили – молчали. Стоило назвать руководство «Локо» некомпетентным-проявились… Диалектика, однако… Но на футбол не позвали. Эх, «Локомотив», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Локомотив» проведёт в субботу, 13 августа. Команда Йозефа Циннбауэра будет принимать «Крылья Советов». Игра стартует в 15:00 по московскому времени.