Жемалетдинов рассказал, что уже приступил к тренировкам

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился информацией о своём восстановлении после травмы.

«Со здоровьем все хорошо. Я уже тренируюсь», — передает слова Жемалетдинова «Чемпионат».

Напомним, что 25-летний футболист получил травму в конце предсезонного сбора и пропустил старт нового розыгрыша Российской премьер-лиги.

После четвертого тура РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав два очка. На данный момент «железнодорожники» принимают на своем поле «Крылья Советов», за прямой текстовой трансляцией вы можете следить на портале LiveResult.Ru.