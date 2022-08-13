Тикнизян: Мы потеряли очень много очков

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян подвёл итоги матча пятого тура с «Крыльями Советов» (1:1).

«Трудно ответить, заработали одно очко или потеряли два. Мы очень много потеряли очков, мы все чувствуем, что не добираем», — передает слова Тикнизяна «Чемпионат».

Футболист заявил, что у него нет ответа ну ту ситуацию, которая сейчас происходит в «Локомотиве», при этом он отметил, что руководство команды делает все возможное и заслуживает видеть лучших результатов.

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в пяти матчах Российской премьер-лиги, в которых получил две желтые карточки.