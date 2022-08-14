​Ломаев – о ничьей с «Локомотивом»: «Отобрали три очка сами у себя»

Страж ворот «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался о результате команды в пятом туре чемпионата России. В субботу самарцы сыграли вничью (1:1) в гостях у «Локомотива». «Крылышки» пропустили с пенальти в концовке встречи.

«С «Локомотивом» три очка отобрали сами у себя из-за своих ошибок. Конечно, два очка за четыре тура - это мало. Будем надеяться, что в следующих играх будем побеждать», - высказался Ломаев, чьи слова приводит «Чемпионат».

Следующий матч Российской премьер-лиги «Крылья Советов» проведут в пятницу, 19 августа. Команда Игоря Осинькина на своём поле будет принимать «Факел». Игра стартует в 19:00 по московскому времени.

На текущую минуту «Крылья Советов» занимают 10-е место в таблице РПЛ.