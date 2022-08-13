​«Убирайте немцев из клуба»: фанаты «Локомотива» обратились к руководству

«Локомотив» на старте чемпионата пора лишь разочаровывает своих болельщиков. Команда немца Йозефа Циннбауэра набрала только два очка в четырёх стартовых турах Премьер-лиги, пропустив при этом 11 голов. В субботу «железнодорожники» принимают «Крылья Советов». Московская команда пропустила первой, что только усилило недовольство болельщиков.

«Убирайте немцев из клуба», - скандировали фанаты «Локомотива» с трибун, обращаясь к руководителям клуба. Об этом рассказывает телеграм-канал «Локо Подкаст».

Следить за развитием событий в матче между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.