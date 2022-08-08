Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым подвёл итог встречи «Краснодара» с «железнодорожниками» и прокомментировал антирекорд клуба.
«Прежде всего, «Локомотиву» не хватило физической силы. В концовке команда пропустила три мяча. Похожая ситуация была и с «Зенитом», когда все пропустили уже после 60-й минуты. Игроки, которые вышли на замену, не смогли помочь. Плюс нападение сыграло не очень. Две игры подряд не забивать - это очень плохо. Не играл Баринов, его отсутствие сказалось. Мампасси вышел, молодой центральный защитник, которому ещё не хватает мастерства. Проиграли, да. «Краснодар» - хорошая команда, она играла дома. Вроде ребята там молодые, но показывают хороший футбол.
Антирекорд клуба с 11 пропущенными за 4 тура? В обороне играет вся команда. Претензии нужно предъявлять всем. Не хватает концентрации и внимания. В матче с нижегородцами у соперника был один момент, и «Локо» пропустил. Так не должно быть. Когда команда играет в большинстве, у соперника даже минимальных шансов не должно быть. С «Ростовом» ладно, там игра была такая: туда-сюда. А в играх с «Зенитом» и «Краснодаром» команда развалилась после первого пропущенного. До конца матч команда не доигрывает.
Кто-то скажет, что нет разницы, как проиграть, но, на мой взгляд, она есть. Лучше проиграть 0:1, чем проиграть 0:3 или 0:5. Нужно доигрывать эпизоды до конца, но лидеров на поле не находится. Нужно пересмотреть вратарскую позицию. Как бы ни хвалили Худякова, но 11 пропущенных мячей за 4 тура говорят о том, что нужен кто-то более опытный. Наверное, он бы не допустил такого безобразия в обороне. Ждём возвращения Гилерме. А так, по позициям все более-менее. Атакующая линия имеет хороших игроков: Изидор, Керк, Миранчук. Но две игры голов нет.Нужно ли сейчас критиковать тренерский штаб? Ну, два поражения были очень болезненными. Нужно реабилитироваться. Все думали, что «Локомотив» реабилитируется после «Зенита», но нет. Посмотрим, как команда заведется в домашней игре с «Крыльями». Но не думаю, что для тренерского штаба эти два поражения - звоночек. Звоночек будет, если к концу ноября «Локомотив» будет в зоне вылета. Но такое вряд ли будет. Чтобы начали говорить об отставке Циннбауэра, «Локомотив» должен быть ниже 13-го места. А так, пока никаких предпосылок нет. Думаю, несколько побед вернут «Локо» в середину, и Циннбауэр продолжит спокойно работать», - сказал Сенников