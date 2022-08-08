Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым подвёл итог встречи «Краснодара» с «железнодорожниками» и прокомментировал антирекорд клуба.

«Прежде всего, «Локомотиву» не хватило физической силы. В концовке команда пропустила три мяча. Похожая ситуация была и с «Зенитом», когда все пропустили уже после 60-й минуты. Игроки, которые вышли на замену, не смогли помочь. Плюс нападение сыграло не очень. Две игры подряд не забивать - это очень плохо. Не играл Баринов, его отсутствие сказалось. Мампасси вышел, молодой центральный защитник, которому ещё не хватает мастерства. Проиграли, да. «Краснодар» - хорошая команда, она играла дома. Вроде ребята там молодые, но показывают хороший футбол.

Антирекорд клуба с 11 пропущенными за 4 тура? В обороне играет вся команда. Претензии нужно предъявлять всем. Не хватает концентрации и внимания. В матче с нижегородцами у соперника был один момент, и «Локо» пропустил. Так не должно быть. Когда команда играет в большинстве, у соперника даже минимальных шансов не должно быть. С «Ростовом» ладно, там игра была такая: туда-сюда. А в играх с «Зенитом» и «Краснодаром» команда развалилась после первого пропущенного. До конца матч команда не доигрывает.

Кто-то скажет, что нет разницы, как проиграть, но, на мой взгляд, она есть. Лучше проиграть 0:1, чем проиграть 0:3 или 0:5. Нужно доигрывать эпизоды до конца, но лидеров на поле не находится. Нужно пересмотреть вратарскую позицию. Как бы ни хвалили Худякова, но 11 пропущенных мячей за 4 тура говорят о том, что нужен кто-то более опытный. Наверное, он бы не допустил такого безобразия в обороне. Ждём возвращения Гилерме. А так, по позициям все более-менее. Атакующая линия имеет хороших игроков: Изидор, Керк, Миранчук. Но две игры голов нет.

Нужно ли сейчас критиковать тренерский штаб? Ну, два поражения были очень болезненными. Нужно реабилитироваться. Все думали, что «Локомотив» реабилитируется после «Зенита», но нет. Посмотрим, как команда заведется в домашней игре с «Крыльями». Но не думаю, что для тренерского штаба эти два поражения - звоночек. Звоночек будет, если к концу ноября «Локомотив» будет в зоне вылета. Но такое вряд ли будет. Чтобы начали говорить об отставке Циннбауэра, «Локомотив» должен быть ниже 13-го места. А так, пока никаких предпосылок нет. Думаю, несколько побед вернут «Локо» в середину, и Циннбауэр продолжит спокойно работать», - сказал Сенников