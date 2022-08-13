Пиняев сообщил, когда вернётся на поле

Вингер «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал о своём восстановлении.

«Все хорошо, все идет по плану. Надеемся, что в начале сентября смогу вернуться в команду и помогать ей на поле», — заявил Пиняев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что ранее у 17-летнего футболиста был диагностировал левосторонний спонтанный пневмоторакс.

В текущем сезоне Пиняев принял участие в одном матче Российской премьер-лиги, в котором провел на поле 77 минут.

На данный момент «Крылья Советов» в гостях встречаются с «Локомотивом» в матче пятого тура РПЛ, за прямой текстовой трансляцией вы можете следить на портале LiveResult.Ru.