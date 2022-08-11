Циннбауэр: Баринов понимает, что он сделал

Наставник «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о разговоре с полузащитником команды Дмитрием Бариновым после его удаления в матче с «Зенитом».

«Разговор с Бариновым состоялся. Он полностью понимает, что он сделал. Что касается штрафов, то не хотел бы выносить на публичное пространство», — передает слова Циннбауэра «Чемпионат».

Специалист заявил, что с футболистами была проведена разъяснительная беседа, чтобы в дальнейшем они старались не повторять таких ситуаций.

Напомним, что Баринов получил прямую красную карточку в конце матча четвертого тура РПЛ против «Зенита» (0:5).