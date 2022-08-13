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«Локомотив» - «Крылья Советов»: Уже два пенальти к 18-й минуте, но счёт не открыт

13 Августа 2022 • 15:37 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Крылья Советов
2.45 3.55 2.80
2-й тайм

В матче пятого тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» к 18-й минуте было назначено уже два одиннадцатиметровых удара.

На 8-й минуте встречи мяч после удара нападающего «Крыльев» Максима Глушенкова угодил в руку Наиру Тикнизяну, за что после просмотра видеоповтора был назначен пенальти, но сам Глушенков не смог его реализовать, голкипер «железнодорожников» Даниил Худяков справился с ударом форварда.  

А уже на 18-й минуте защитник гостей Александр Солдатенков снес в подкате Вильсона Изидора, но нападающий «Локомотива» Франсуа Камано также не смог переиграть вратаря самарской команды Ивана Ломаева.

За прямой текстовой трансляцией матча вы можете следить на портале LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Франсуа Камано Иван Ломаев Максим Глушенков Александр Солдатенков Наир Тикнизян Даниил Худяков
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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Идет 59 минута Локомотив Москва 0:0 Крылья Советов 2.45 3.55 2.80
13.08  17:00 Зенит ... ЦСКА Москва 1.57 4.50 5.30
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