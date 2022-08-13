«Локомотив» - «Крылья Советов»: Уже два пенальти к 18-й минуте, но счёт не открыт

В матче пятого тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Крыльями Советов» к 18-й минуте было назначено уже два одиннадцатиметровых удара.

На 8-й минуте встречи мяч после удара нападающего «Крыльев» Максима Глушенкова угодил в руку Наиру Тикнизяну, за что после просмотра видеоповтора был назначен пенальти, но сам Глушенков не смог его реализовать, голкипер «железнодорожников» Даниил Худяков справился с ударом форварда.

А уже на 18-й минуте защитник гостей Александр Солдатенков снес в подкате Вильсона Изидора, но нападающий «Локомотива» Франсуа Камано также не смог переиграть вратаря самарской команды Ивана Ломаева.

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