Пименов заявил, при каком условии «Локомотив» сможет победить «Крылья Советов»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов высказался в преддверии матча пятого тура против «Крыльев Советов».

«Если железнодорожники забьют первыми, то тогда «Локомотив» выиграет игру, потому что «Крылья» будут атаковать, идти вперед, и «Локо» может наказать за это, как это сделал «Зенит», — приводит слова Пименова «Чемпионат»

Экс-игрок отметил, что в состав «железнодорожников» возвращается полузащитник Дмитрий Баринов, который является важной фигурой для команды.

Сегодня, 13 августа, «Локомотив» встретиться с «Крыльями Советов» в матче пятого тура РПЛ, начало игры в 15:00 по мск. За прямой текстовой трансляцией вы можете следить на портале LiveResult.Ru.