Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фассон прооперирован

11 Августа 2022 • 19:19 Комментировать
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
2.35 3.55 2.90
13.08 15:00

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон получил серьёзную травму уже во второй игре за команду. По ходу июльского матча против «Ростова» бразилец повредил крестообразную связку колена. В четверг, 11 августа, Фассон перенёс хирургическое вмешательство в Германии.

По словам главного врача «Локомотива» Игоря Калюжного, чьи слова приводятся на клубном сайте москвичей, операция прошла успешно. В ближайшие три-четыре недели Фассон пройдёт начальный этап реабилитации в клинике. После этого футболист вернётся в расположение «железнодорожников» и продолжит восстанавливаться.

«Локомотив» на текущий момент располагается в нижней части таблицы РПЛ, набрав только два очка в четырёх играх.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лукас Фассон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.08  19:30 Факел ... Урал
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Августа
19:19 · Россия. Премьер-лига
​Фассон прооперирован
19:12 · Кубок России
​Два клуба Медиалиги утверждены как участники Кубка России
18:58 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: Травма Мозеса — большая потеря для «Спартака»
18:46 · Россия. Премьер-лига
Кафельников прокомментировал трансферную кампанию «Спартака»
18:21 · Россия. Премьер-лига
​Во «Фрайбурге» прокомментировали слухи об интересе к Фомину
17:43 · Россия. Премьер-лига
Сербский журналист: Я не думаю, что Пруцев будет игроком основного состава в «Црвене Звезде» эксклюзив
17:35 · Россия. Премьер-лига
Башкиров может перейти в андоррский клуб «Санта-Колома»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Орлов назвал фаворита в матче «Зенит» - ЦСКА
17:16 · Россия. Премьер-лига
Юран: В Европе судьбу тренера определяет результат команды, в России своя специфика 1
17:15 · Кубок России
​В «Спартаке» объяснили голос за «Яндекс», а не за «Матч ТВ»
16:56 · Россия. Премьер-лига
​Александр Тихонов связывает ситуацию Дзюбы с его скандальным видео
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Дисквалификацию Широкова пересмотрят
16:27 · Россия. Первая лига
​«Рубин» подписал экс-игрока «Аталанты» 1 официально
16:23 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов прокомментировал уход Хендрикса и Роши из «Спартака»
16:20 · Россия. Премьер-лига
​Наумов объяснил, почему Миранчуку будет сложно показать себя в «Торино»
Все новости
Рекомендуем