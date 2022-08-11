​Фассон прооперирован

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон получил серьёзную травму уже во второй игре за команду. По ходу июльского матча против «Ростова» бразилец повредил крестообразную связку колена. В четверг, 11 августа, Фассон перенёс хирургическое вмешательство в Германии.

По словам главного врача «Локомотива» Игоря Калюжного, чьи слова приводятся на клубном сайте москвичей, операция прошла успешно. В ближайшие три-четыре недели Фассон пройдёт начальный этап реабилитации в клинике. После этого футболист вернётся в расположение «железнодорожников» и продолжит восстанавливаться.

«Локомотив» на текущий момент располагается в нижней части таблицы РПЛ, набрав только два очка в четырёх играх.