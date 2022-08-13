«Локомотив» назвал состав на матч с «Крыльями» - москвичи хотят одержать первую победу в сезоне

«Локомотив» провалил старт нового чемпионата, раздобыв только два очка в четырёх прошедших турах. В субботу команда Йозефа Циннбауэра хочет прервать серию неудач и одержать первую победу в сезоне. С первых минут в составе «Локомотива» на матч против «Крыльев Советов» выйдут такие игроки:

Худяков, Живоглядов, Тикнизян, Едвай, Мампасси, Баринов, Миранчук, Карпукас, Игнатьев, Камано, Идизор.

Стартовый свисток в матче «Локомотив» - «Крылья Советов» прозвучит в 15:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на LiveResult.