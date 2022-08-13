«Крылья Советов» повели, «Локомотив» снова пропустил в концовке

Как и в прошлых матчах, «Локомотив» пропустил в концовке игры в рамках Премьер-лиги. «Крылья Советов» провели быструю атаку левым краем поля, Артём Соколов доставил мяч к воротам, где Максим Глушенков уверенно переправил мяч в цель. Счет стал 1:0 в пользу самарцев. Напомним, что в начале первого тайма соперники упустили свои шансы, запоров по 11-метровому удару.

«Крылья» выходят на седьмое место с 7 очками в активе, «Локомотив» с двумя баллами находится в зоне стыковых матчей. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.