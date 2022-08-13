Гришин считает, что «Локомотиву» нужны перемены

Бывший игрок «Локомотива» Александр Гришин высказался о работе тренерского штаба «железнодорожников».

«Надо увольнять, конечно. Это еще надо было сделать давным-давно. Нет результата, игры. Покупают непонятных игроков», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что нападающий Владислав Игнатьев не смог заиграть ни в одной команде, а «Локомотив», который собирается бороться за золото, подписывает его, пришло время что-то менять.

«Локомотив» в матче пятого тура чемпионата России сыграл вничью с «Крыльями Советов» на своем поле, встреча завершилась со счетом 1:1.

«Железнодорожники» занимают 13-е место в РПЛ, набрав 3 очка.