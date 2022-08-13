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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин считает, что «Локомотиву» нужны перемены

13 Августа 2022 • 18:14 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Бывший игрок «Локомотива» Александр Гришин высказался о работе тренерского штаба «железнодорожников».

«Надо увольнять, конечно. Это еще надо было сделать давным-давно. Нет результата, игры. Покупают непонятных игроков», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что нападающий Владислав Игнатьев не смог заиграть ни в одной команде, а «Локомотив», который собирается бороться за золото, подписывает его, пришло время что-то менять.

«Локомотив» в матче пятого тура чемпионата России сыграл вничью с «Крыльями Советов» на своем поле, встреча завершилась со счетом 1:1.

«Железнодорожники» занимают 13-е место в РПЛ, набрав 3 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Владислав Игнатьев Александр Гришин
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