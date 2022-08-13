«Локомотив» впервые с 1996 года провёл пять стартовых туров чемпионата России без побед

И в пятом туре Российской премьер-лиги «Локомотиву» не удалось открыть счёт своим победам в этом сезоне. Команда Йозефа Циннбауэра в домашней игре против «Крыльев Советов» добилась лишь ничьей, причём вырывать очко «железнодорожникам» пришлось на последних минутах.

Как следствие, «Локомотив» остаётся в нижней части турнирной таблицы РПЛ с тремя очками, добытыми за счёт ничьих.

Как сообщают специалисты из Opta, «Локомотив» не смог выиграть ни одного из пяти стартовых матчей чемпионата России впервые с 1996 года.

Следующий матч РПЛ «Локомотив» проведёт 20 августа – против «Химок».