Булыкин: «Три очка после пяти туров - это позор для «Локомотива»

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Локомотив» снова не смог победить, более того - «железнодорожники» едва ушли от поражения в поединке с самарскими «Крыльями Советов», и теперь у команды лишь три очка после пяти туров. Бывший форвард клуба Дмитрий Булыкин считает такой результат позорным для «Локомотива».

- Считаю, три очка для «Локомотива» после 5 туров – это позор, и даже не спишешь на то, что команда перестраивается. Купили много футболистов за большие деньги, они должны показывать результат, а его нет.Думаю, следующие две игры будут определяющие для тренерского штаба, - цитирует Булыкина Metaratings.ru.

В шестом туре московский клуб сыграет на выезде с подмосковными «Химками».