Нападающий «Крыльев Советов» Глушенков открыл счёт в матче с «Локомотивом»

Нападающий самарских «Крыльев Советом» Максим Глушенков стал автором первого мяча в матче пятого тура РПЛ против «Локомотива».

Глушенков выиграл борьбу у защитников «Локомотива» на линии вратарской и в одно касание замкнул подачу с фланга от Артёма Соколова. Этот гол стал третьим для 23-летнего игрока за пять матчей в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Напомним, что в первом тайме Глушенков не смог реализовать пенальти, голкипер «Локомотива» Даниил Худяков отразил его удар, угадав направление мяча.

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