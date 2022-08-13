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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Крыльев Советов» Глушенков открыл счёт в матче с «Локомотивом»

13 Августа 2022 • 16:43 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

Нападающий самарских «Крыльев Советом» Максим Глушенков стал автором первого мяча в матче пятого тура РПЛ против «Локомотива».

Глушенков выиграл борьбу у защитников «Локомотива» на линии вратарской и в одно касание замкнул подачу с фланга от Артёма Соколова. Этот гол стал третьим для 23-летнего игрока за пять матчей в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги.

Напомним, что в первом тайме Глушенков не смог реализовать пенальти, голкипер «Локомотива» Даниил Худяков отразил его удар, угадав направление мяча.

За прямой текстовой трансляцией матча вы можете следить на портале LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Максим Глушенков Артём Соколов
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окончен Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов 2.40 3.55 2.90
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