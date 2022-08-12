Наумов: «Локомотив» просто не готов к сезону»

Московский «Локомотив» выдал свой худший старт сезона в РПЛ с 2006 года, в четырех матчах команда набрала лишь два очка, попутно проиграв «Зениту» с впечатляющим счетом 0:5. Бывший президент клуба Николай Наумов сделал очевидный вывод из этой ситуации - «Локомотив» просто не готов к новому сезону.

- Четырех туров хватило, чтобы понять — команда к сезону просто не готова! Сейчас она не выглядит, как слаженный механизм. Игра не выстроена. Физическое состояние оставляет желать лучшего, - цитирует Наумова «Спорт-экспресс».

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотив» сразится с «Крыльями Советов», эта игра состоится 13 августа.