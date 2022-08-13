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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Из трёх пенальти забит один: «Локомотив» в самой концовке спас домашнюю ничью с «Крыльями»

13 Августа 2022 • 17:01 Комментировать
Локомотив Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

«Локомотив» принимал «Крылья Советов» в рамках 5-го тура чемпионата России.

Протокол игры  
Локомотив Москва1:1Крылья Советов
  68'Глушенков Максим (0:1)
(1:1) Миранчук Антон90'  
Худяков ДаниилЖивоглядов ДмитрийЕдвай Тин  16'Мампаси МаркТикнизян Наир  7'Баринов ДмитрийКарпукас Артём  60'Камано Франсуа 76' (Керк Джирано ( 76') Миранчук АнтонИзидор Вильсон 46' (Раконяц Марко ( 46') Игнатьев Иван
Запасные: Гилерме МаринатоПогостнов ЕгорБабкин СергейМагкеев СтаниславСавин АндрейПетров Максим Вячеславович
Ломаев Иван  79'Бейл ГленнЕвгеньев РоманСолдатенков Александр  17'Горшков Юрий 85' (Гапонов Илья ( 85') Ежов Роман  67'Витюгов МаксимКоваленко АлександрСоколов Артём 77' (Шитов Владислав ( 77') Глушенков Максим 78' (Хубулов Владимир ( 78') Цыпченко Дмитрий
Запасные: Фролов ЕвгенийТепляков ВладиславЛиповой ДанилОвсянников БогданБарач Матео
13 августа. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

Видео

Глушенков не забил пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Глушенков не забил пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Камано не реализовал пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Камано не реализовал пенальти (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Максима Глушенкова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Максима Глушенкова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Гол Игнатьева из офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
Гол Игнатьева из офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол с пенальти Антона Миранчука (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
1:1. Гол с пенальти Антона Миранчука (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Только ленивый не пнул «Локомотив» за неудачный старт. Действительно, за первые четыре тура у «железнодорожников» всего одна победа – втридорога продали Алексиса Бека. На футбольном поле же три очка ещё взять не удавалось и третье с конца место в компании с «Торпедо» и «Уралом» смотрится вполне справедливо. А разница мячей 3:11 даже немного пугает. В пятом туре в гости к «Локо» пожаловали «Крылья», которые тоже стартовали не лучшим образом.

Но уверенности в своих силах у самарцев явно побольше. Иначе нельзя объяснить старт матч, в котором «Крылья» просто задавили хозяев. И только чудо, вкупе с феноменальной игрой Худякова, сохранило нули на табло. На первой же минуте Глушенков принимает ужасающий пас Миранчука назад, выводит на убойную позицию Цыпченко, и Дмитрий мощной бьёт в касание. Худяков успевает закрыть «домик», совершая первое спасение.

Проходит две минуты и уже Глушенков расстреливает Худякова, воспользовавшись кроссом Соколова. Максим пробил сильно, но аккурат по позиции Даниила – сейв. Однако тут же меняется настроение гостей, ведь назначается пенальти. На повторе арбитр увидел, что после удара Глушенкова мяч попал в руку Тикнизяну. Максим сам же идёт бить с 11 метров, палит в левый от себя угол, но туда же прыгает Худяков и мяч отражает. Суперсейв! Были ещё разговоры о возможности перебить пенальти (Едвай рано вбежал в штрафную), но в итоге этого не случилось.

«Локо» проснулся только в середине тайма и сразу же ответил… нереализованным пенальти. Солдатенков в подкате скосил Изидора, заработав «горчичник» себе и шикарный шанс на гол Камано. Но Франсуа с 11 метров пробил ужасно – слабо и чуть правее центра. Ломаев намертво взял мяч. А затем на сцену вновь вышел Худяков. Ежов из центра штрафной площади расстреливал голкипера «Локо» - тот отразил удар ногой. Глушенков убегал в чистый выход один на один, но настолько замешкался при виде Худякова, что накрыл Максима Живоглядов.

Глушенкову не прям катастрофически не везло. Во втором тайме Худяков ещё дважды накрыл его удары из отличных позиций. После углового Горшков бил головой в падении, но и тут Даниил выручил. Кипер «Локомотива» явно поймал кураж, но на 68-й минуте его всё-таки пробили. И сделал это – Максим Глушенков. Опять провалился правый край обороны «Локо», Соколов пробежался и прострелил, а Глушенков буквально вколотил мяч в сетку, прошив Худякова – 0:1.

«Железнодорожники» успели счёт сравнять: Игнатьев метров с 10 лупанул в штангу после подачи с левого фланга, а Раконьяц из явного офсайда завершил эпизод, сыграв на добивании. Взятие ворот справедливо не засчитали, а на 90-й минуте «Локо» получил небольшую "ответку". После долгого просмотра повтора Кукуляк заметил игру рукой Хубулова в единоборстве Живоглядова и назначил третий уже пенальти в матче. Его-то уж Антон Миранчук реализовал, разбросав Ломаева и мяч по разным углам - 1:1. В итоге ничья, которая стала большой удачей для хозяев.

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