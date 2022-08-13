Осинькин: «Результат «Локомотива» - это концовки двух первых матчей, а до этих концовок надо дожить»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- «Локомотив» 11 мячей пропустил в первых четырех турах, там в обороне не все хорошо. Какие вы видите слабые места в опорной зоне, в обороне «Локомотива»? Как сегодня планируете этим пользоваться?

- То, что мы видим, и то, что надо найти и реализовать непосредственно в матче, это бывают совершенно разные истории. «Локомотив» действительно много пропустил, но пропустил как бы тогда, когда сам в конце матча хотел отыграться и раскрывался. В первую очередь это результат концовок двух первых матчей, а до этих концовок надо дожить.

- Вы сегодня намерены заставить «Локомотив» раскрыться, правильно ли я понимаю?

- Вы хотите, чтобы я вам сказал? Давайте мы посмотрим на игру, будет ли он раскрываться, но этот соперник любит оказывать давление и разрывать игру как бы на две группы и за счет скорости атакующих игроков получать определенные преимущества. Много деталей, нюансов, нам надо ни про один из них не забыть.