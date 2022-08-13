​Смородская отреагировала на очередную неудачу «Локомотива»

«Локомотив» разочаровывает своих болельщиков на старте чемпионата. В пяти прошедших турах команда Йозефа Циннбауэра ни разу не победила и смогла набрать только три очка. «Железнодорожники» забили только 4 гола, а пропустили целых 12.

После очередной неудачи «Локомотива» в виде ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) комментарий дала Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента московского клуба.

«У «Локомотива» всё не так. Я удивляюсь терпению руководства РЖД, которое до сих пор не убрало всю команду, которая завела «Локомотив» в такой серьёзный кризис. Все трансферы команды не заиграли, абсолютно все до одного», - высказалась Смородская, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в субботу, 20 августа. В этот день команда Йозефа Циннбауэра сыграет против «Химок».